 ADALET BAKANI GÜL: OHAL UYGULAMASI BİR KAÇ GÜN İÇİNDE SONA ERMİŞ OLACAK 

* Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,

"OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak"

"(FETÖ DAVALARI) Mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2 bin 161 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir"

"2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezalarına kadar değişen tür ve ağırlıkta cezalar verilmiştir"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak. Ancak, OHAL'in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmemelidir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Hukuk Platformu tarafından düzenlenen “Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu" na katıldı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen sempozyuma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi de katıldı.

"KARARLI MÜCADELE SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR"

"OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak" diyen Bakan Gül, "Ancak, OHAL'in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmemelidir. OHAL süresi sona erecek ama FETÖ başta olmak üzere, Türkiye'yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir" dedi.