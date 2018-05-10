Adalet Bakanı Gül, şehit Başsavcı'nın ölüm yıldönümü için Söke'de

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Denizli'de trafik kazasında şehit düşen Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in 1'inci ölüm yıldönümü nedeniyle, Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen anma törenine katıldı. Gül, "Cübbesini 1 dolara satanlara inat, cübbesiyle adalet dağıtan bir yargı mensubuydu" dedi.

Söke ilçesinde, şehit Başsavcı Mustafa Alper için anma töreni yapıldı. Tören için kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara ve protokol üyeleri, karşıladı. İlyas Bey Camii'nde ikindi namazı ile birlikte mevlit okundu, dualar edildi. Şehit Başsavcı Mustafa Alper'in eşi Hatıra Alper, annesi Ulviye Alper, amcaları Mesut ve Mehmet Alper ve yakınları törene katıldı. Camide yapılan mevlit sonrasında Granta Mezarlığı'na giderek Şehit Mustafa Alper'in mezarı başında dua edildi. Bakan Gül, şehit Başsavcı Mustafa Alper'in annesi Ulviye Alper'in elini öperek sabır diledi.

'HUKUK KAHRAMANIYDI'

Anma töreninin ardından Söke Öğretmenevi'ne giden ve açıklama yapan Bakan Gül, "Geçtiğimiz yıl bugün Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken geçirdiği bir elim trafik kazası sonucu hakkın rahmetine kavuşan Başsavcımızı anmak üzere bir aradayız. Şehit başsavcımızı rahmetle yad ediyoruz. Mustafa Alper görevi başında ve rutin görev esnasında ülkemize ve milletimize hizmet etmiş çok değerli yargı mensubuydu. Yine aynı kazada hayatını kaybeden makam şoförü Muzaffer Akşehirli kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mustafa Alper hem demokrasi hem de hukuk kahramanı olarak bu ülkeye ömrünü adamış güzel hizmetler yapmış çok değerli bir arkadaşımızdır. Yine hukuki mücadelede de 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk iddianameyi hazırlayarak, hukuk tarihine geçen çok değerli bir hukuk adamıydı. Cübbesini hukuk adalet demokrasi ve milletin bekası için giyen bir hukuk adamıydı. Cübbesini 1 dolara satanlara inat cübbesiyle adalet dağıtan bir yargı mensubuydu. Bizim inancımıza göre elbette şehitler ölmezler şehitler yaşarlar ama bizim haberimiz olmaz. Şehitleri siz ölü sanmayın, onlar ölüdürler yaşıyorlardır. 15 Temmuz hainlerine karşı bu ülkeyi cübbesiyle hukuka mücadeleyle adaletten şaşmayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

EŞİ KONUŞURKEN DUYGULANDI

Şehit Mustafa Alper'in eşi Hatıran Alper ise, "Bugün eşimin seneyi devriyesindeyiz. Geçen yıl bugün her zamanki gibi Denizli'deki evimizden Kocabaş Cezaevindekileri kontrol etmek için çıktı ve daha sonra bana Tugayda bir programa katılarak adliyeye döneceğini söyledi. Evden çıktıktan çok kısa bir süre sonra bu elim kaza olmuş. Kazada onu kaybettik ve şehit düştü. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi hukukçulardan birisiydi. İyi bir devlet adamıydı çok çalışkandı. Çok iyi baba ve eşti. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.