Adalet Bakanı Gül: Şu an için hiçbir olumsuz durum yok

'ŞU AN İÇİN HİÇBİR OLUMSUZ DURUM YOK'

Bakan Abdulhamit Gül, ülke genelinde seçim güvenliği alındığını hatırlatarak, kendisine ulaşan her hangi bir sorun olmadığını ifade etti. Herkesin huzur içerisinde tercihini yapacağını ve sonuçların açıklanmasına da herkesin saygı duyacağını kaydeden Bakan Gül, "Şu an itibariyle bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum oluşmamış ve herkes, tüm seçmenlerimiz huzur içerisinde kullanmaya başlamışlardır. Oy verme saati sonuna kadar huzur içerisinde, güvenlik içerisinde herkes tercihini yapacak ve herkes de bu sonuca saygı duyacak. Şu an için hiçbir olumsuz durum yok. Oyumuzu da kullandık. Bütün siyasi parti temsilcileri sandık başında. Siyasi partilerin ve yargının denetiminde ve gözetiminde bir seçim gerçekleşmektedir. Demokratik tüm uygulamalar güzel bir şekilde görülmektedir" diye konuştu.

Bakan Gül, açıklamasının ardından Ankara'ya hareket etti.

