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Adalet Bakanı Gül: Suruç'ta yapılan saldırıyı kınıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:43 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Suruç'ta seçim çalışması yaparken Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki partili arkadaşlarımıza karşı bir saldırı gerçekleşti.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Suruç'ta seçim çalışması yaparken Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki partili arkadaşlarımıza karşı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başsavcılık ve ilgili birimler soruşturmayı başlatmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bayram namazını seçim bölgesi Gaziantep'teki Enes Bin Malik Cami’de kıldı. Gül, namazın ardından camide vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz çıkışında konuşan, Suruç'taki saldırının takipçisi olacağını ifade eden Bakan Gül, şöyle dedi:

"Dün Suruç'ta seçim çalışması yaparken Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki partili arkadaşlarımıza karşı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mübarek bu günde yapılan bu saldırı yakışan bir davranış değildi. Demokrasi yarışına, seçime gerçekten leke düşüren bir saldırıydı. Başsavcılık ve ilgili birimler soruşturmayı başlatmıştır. Bizler de soruşturma sonucunun takipçisi olacağız. Bu konuyla ilgili failler ve azmettirenler bu konuda hukuka aykırı yapılan tüm fiiller her boyutuyla araştırılıp, netleşecektir. Biz bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı ve Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bu demokratik bir yarış içinde seçim süreci tamamlanır. Bu provokasyonlar ve teröre yönelik bu tür saldırılar kimseye fayda getirmez. Bütün vatandaşlarımızın sağduyulu olmasını diliyorum. Failler ve olayın tüm boyutları derinlemesine araştırılıp, tüm sorumlular gerekli cezayı alacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Abdülhamit Gül'ün camiden çıkışı
- Abdülhamit Gül'ün konuşması
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLIGAZİANTEP-(DHA)
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