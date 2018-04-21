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Adalet Bakanı Gül, Yunan mevkidaşına gönderdiği mektupta, "Yunanistan suçlular için adeta bir toplanma merkezi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül, Yunan mevkidaşına gönderdiği mektupta, "Yunanistan suçlular için adeta bir toplanma merkezi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı

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