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ADALET BAKANI GÜL'DEN ABD KARARINA TEPKİ: BÜYÜK DEVLETE YAKIŞMAYAN TAVIR   

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:10 | Son Güncelleme

,  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Amerika'nın Türkiye yaptırımı ile ilgili konuştu.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, Harun UYANIK, Can EROK, İSTANBUL (DHA),
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Amerika'nın Türkiye yaptırımı ile ilgili konuştu. ABD'nin kararını eleştiren Gül, Brunson'un ev hapsi kararına atıf yaparak kararın adalet, hakkaniyet ve makuliyet çerçevesinde verildiğini söyledi. Noter sisteminde de değişikliklere gidildiğini belirten Gül, yılda yaklaşık 5 bin kadar hakim ve savcı almayı planladıklarını da kaydetti.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi tarafından yapılan “Geleceğim Sosyal Bilimler" zirvesinde konuştu. “Neden Hukuk" başlıklı oturumun moderatörlüğünü yapan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yavuz Atar, konuşmanın bir bölümünde rahip Brunson'a ev hapsi verilmesinin üzerine İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırımı hatırlattı. Atar'ın, “Amerika mal varlılığınıza el koydu ne diyeceksiniz sorusuna" Bakan Gül, “Gerçekten komik bir tercih. Büyükdevlete yakışmayan bir tavır. Hukuk rasyonelite demek, hukuk muhakeme demek. Gerçekten bu disiplini almış olsalar, verilen kararın uluslararası hukuk çerçevesinde adalet, hakkaniyet ve makuliyet içerisinde olduğunu görürlerdi. Biz Türkiye olarak, 2 bin yılın üzerinde büyük bir hukuk devletiyiz. Biz hukuk ve makuliyet çerçevesinde elbette süreci yöneteceğiz. Biz de aynı şekilde onların bakanına misilleme yaptık." dedi.
Konuşmasının bir bölümünde salondaki öğrencilere seslenen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Devletler hukukunu 3. Sınıfta göreceksiniz arkadaşlar. 4'te de özeli göreceksiniz. Sizin gibi değerli hukukçular yetiştikçe hem özel, hem de devletlerarasındaki bu hukuki itilafları sizlerin en güçlü muhakemesiyle çözeceğiz. Sizlerin biran evvel mezun olmanızı bekliyoruz arkadaşlar." diye konuştu.

“DİĞER ÜLKELERDEKİ ADLİ MÜŞAVİR SAYILARINI ARTTIRIYORUZ"
Türkiye'nin yurtdışında adli müşavirlerinin olduğunu hatırlatan Gül, “Bunların da sayısını arttıracağız. Bu ay Çin'e, Rusya'ya, Bosna Herksek'e İslam İşbirliği Teşkilatı'na adli müşavirler atıyoruz. Daha fazla, o ülkenin hukuklarını mukayeseli olarak ceza hukuku nedir, Fransa'daki ceza hukuku ve kanunları ve bunların hepsi ile doğru iyi olanları, çünkü bilim ortaktır ve evrenseldir. Ortak iyiyi hep birlikte bulmak zorundayız. Bunu da Türkiye'deki mevzuatımıza kanun değişikliği ile hep beraber uygulamalıyız" ifadelerini kulandı.

"4-5 BİN CİVARINDA HAKİM-SAVCI ALMAYI PLANLIYORUZ"
Türkiye'de 17 bin hakim savcı olduğunu belirten Adalet Bakanı Gül, "Şu anda bin 300 hakim ve savcının atamasını yaptık. Bunlar, 1 yıl eğitim sonrasında kura çekecekler. Yaklaşık yılda 4-5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarımızı alacağız" şeklinde konuştu.

"HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLAN HEMEN NOTERLİK SINAVINA GİREBİLECEK"
Adalet Bakanı noterlik sisteminde de değişikliğe gidildiğini söyledi. Noterlik sisteminde sıranın 30 sene sonradan geldiğini belirten Gül, “Bunun değişimine yönelik bir kanun değişikliği yaptık. Hukuk fakültesinden mezun olanlar hemen noterlik sınavına girebilecekler. 50 - 60 yaşlarında geliyordu noterlik sırası. Bunu sona erdireceğiz. Noter yardımcılığı getiriyoruz. Bu arkadaşlarımızı da yine hukuk mezunlarından seçeceğiz" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Abdülhamit Gül'ün gelişi
-Abdülhamit Gül'ün konuşması

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