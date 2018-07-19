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Adalet Bakanı Gül'den, Bakan Selçuk'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 18:50 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül'den, Bakan Selçuk'a ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bakan Gül, makamında ziyaret ettiği Selçuk'a hayırlı olsun dileğini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Selçuk ise yeniden Adalet Bakanlığına getirilmesinden ötürü Gül'ü tebrik etti.

Öte yandan, Bakanlığa atanması nedeniyle Selçuk'a nezaket ziyaretinde bulunan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de hayırlı olsun dileklerini bildirdi.

Selçuk, İbrahim'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim ilişkilerine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ziyaret

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