Adalet Bakanı Gül'den Erdoğan Demirören için başsağlığı mesajı 

ANKARA (DHA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Gül'ün mesajı şöyle:

"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine sabır-ı cemil niyaz ediyorum."

