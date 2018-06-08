Adalet Bakanı Gül'den Erdoğan Demirören için başsağlığı mesajı

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erdoğan Demirören’in vefatıyla ilgili, resmi Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Gül mesajından, "Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine sabır-ı cemil niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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