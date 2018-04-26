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Adalet Bakanı Gül:"Dışarıdan hiç bir şekilde şu tutuklansın şu serbest kalsın diye Türk yargısı kimseden emir alamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

IHAAW152656-GEN/26-04-2018 - Adalet Bakanı Gül:"Dışarıdan hiç bir şekilde şu tutuklansın şu serbest kalsın diye Türk yargısı kimseden emir alamaz" 26.04.2018 15:26:56 TSI NNNN

IHAAW152656-GEN/26-04-2018

- Adalet Bakanı Gül:"Dışarıdan hiç bir şekilde şu tutuklansın şu serbest kalsın diye Türk yargısı kimseden emir alamaz"

26.04.2018 15:26:56 TSI
NNNN

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