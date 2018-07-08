Adalet Bakanlığı ihraç edilenler listesi (701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı)

8 Temmuz Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı son OHAL KHK'sı ile kamudan ihraç edilen 18 bin 632 kişinin ihraç listesi belli oldu. İhraçlar arasında Bakanlıklarda da son sayıda isim bulunuyor. Adalet Bakanlığı'ndan da çok sayıda isim ihraç edilenler listesinde... Peki, kimler ihraç edildi, kaç kişi ihraç edildi?

ADALET BAKANLIĞI BÜNYESİNDE 1052 İHRAÇ



Adalet Bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlardan aralarında hakim adayı ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu bin 52 kişi ihraç edildi.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin isim isim tam listesi...



