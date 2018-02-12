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Adalet Bakanlığı o avukat hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:52 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Musa Özalkan’ın emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Musa Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına yönelik yer alan haberlerin ardından gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmıştır.

Adalet Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Musa Özalkan’ın emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Musa Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına yönelik yer alan haberlerin ardından gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmıştır. Bu kapsamda şehit olduğunu bildiği halde Özalkan’ın şehit düşmesinden bir gün sonra emekli ikramiye alacağı ve araç üzerine haciz konulmasını talep eden Yozgat Barosuna kayıtlı Avukat Emine Gün hakkında İcra ve İflas Kanunu’nun 53 ve 82/9. maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, haciz işlemiyle ilgili İcra Müdürlüğü personeli hakkında da inceleme başlatılmıştır” denildi.

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