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Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 16:37 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye’de farklı illerde yapımına başlanan cezaevlerinin Kütahya'daki inşaatında sona yaklaşıldı.

Kurumun Kütahya Müdürü Kasım Demirapl, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'ın üstün gayretleriyle yapımı devam eden Parmakören Mahallesi'nde toplam bin 600 kişi kapasiteli cezaevinin Temmuz ayın sonunda faaliyete geçirileceğini ifade etti.

Artık sona yaklaşıldı

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YENİ BİNALARDA DA ATÖLYELER VAR

YENİ BİNALARDA DA ATÖLYELER VAR
Müdür Demiralp, Kütahya E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun yeni binalarda da hükümlülerin rehabilite edilmesi, kurumda konfeksiyon, çini-seramik, kundura, fırın ve unlu mamülleri ile marangoz atölyelerinin bulunduğunu ifade etti.
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BİNA 30 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK

BİNA 30 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK
Demiralp, "1983 yılında yapılan mevcut cezaevi bugünkü ihtiyaçlara cevap vermemekteydi. Bina ayırca depreme dayanıklı değildi.
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İNŞAATA 2017'DE BAŞLANDI

İNŞAATA 2017'DE BAŞLANDI
270 dönümlük arazi üzerine bir T, bir de Açık Ceza İnfaz Kurumu ile 100 adette lojman yapılmaktadır. İnşaatlar 2017 başlamıştı.
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Bina 30 Temmuz 2018 itibariyle tamamlanacak. Ceza İnfaz Kurumuz, diğer T tiplerine ayrı olarak iş atölyeleri ağırlıklı. Binada 7 tane iş atölyesi var. Ata sanatımız çini sanatı atölyelerimizde yaşatmak istiyoruz. Türkiye genelinde 48 tane mağazamız var.
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Bu mağazalarımıza ürün yetiştiriyoruz. Aynı zaman da kültür elçiliği de yapıyoruz.İnsanların topluma kazandırılması için büyük çalışmalar ve faaliyetler var. Yeni infaz kurumuzda da 7 tane büyük atölye yaptık. Bir atölyede yılda 500'ye yakın hükümlü eğitim görüyor. 1995 yılından bu yana kurumuzda 5 bin kişiye eğitim verildi" diye konuştu.
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Yeni cezevinin kapasitesiyle ilgili de bilgi veren Müdür Demiralp, "T tipi cezaevilerinde kapasite binin üzerinde oluyor. Ama bu bin 500 olur. Açık Ceza İnfaz Kurumuzda da 600 kişiliktir" ifadelerini kullandı.
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Yapımında son aşamaya gelinen Kütahya Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun inşaatı, havadan da görüntülendi.
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Adalet Bakanlığı Türkiye cezaevi cezaevi inşaatı

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