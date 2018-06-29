Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Kurumun Kütahya Müdürü Kasım Demirapl, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'ın üstün gayretleriyle yapımı devam eden Parmakören Mahallesi'nde toplam bin 600 kişi kapasiteli cezaevinin Temmuz ayın sonunda faaliyete geçirileceğini ifade etti.
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