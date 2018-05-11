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ADALET BAKANLIĞI'NDA PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ SONRASI RAHATSIZLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı'nda görevli personelin öğle yemeğinden sonra rahatsızlandığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı'nda görevli personelin öğle yemeğinden sonra rahatsızlandığı bildirildi. Personelin yaşadığı şikayetlere ilişkin bir açıklama yapılırken, "Çalışma arkadaşlarımızın büyük bir bölümü hastanelerdeki ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir" denildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"Bakanlığımız merkez binada görev yapan 100 civarında personelimizde öğle yemeğinden sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti görülmesi üzerine, kurum hekimlerimiz ile sağlık personelimiz tarafından ilk müdahale yapılmıştır. Durumu sağlık kurumunda müdahale gerektirenler ise hastanelere nakledilmiştir. Çalışma arkadaşlarımızın büyük bir bölümü hastanelerdeki ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Müşahede altındakilerin de sağlık durumları iyi olup, sadece kontrol amaçlı olarak hastanelerde tutulmaktadırlar. Olayla ilgili Bakanlığımız bünyesinde inceleme başlatılmıştır."

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