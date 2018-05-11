Adalet Bakanlığı'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesi

Adalet Bakanlığı'nın merkez binasında öğle yemeğinin ardından 100 civarında personelde karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetinin görülmesi olayıyla ilgili Bakanlık bünyesinde inceleme başlatıldı.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık merkez binada görev yapan 100 civarında personelde öğle yemeğinden sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti görüldüğü ifade edildi. Bunun üzerine kurum hekimleriyle sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan personelden, durumu sağlık kurumunda müdahale gerektirenlerin hastanelere nakledildiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışma arkadaşlarımızın büyük bir bölümü hastanelerdeki ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Müşahede altındakilerin de sağlık durumları iyi olup, sadece kontrol amaçlı olarak hastanelerde tutulmaktadırlar. Olayla ilgili Bakanlığımız bünyesinde inceleme başlatılmıştır."
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