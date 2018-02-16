Adalet Bakanlığından mahkemeye yanlış sanığın getirilmesine soruşturma

Adalet Bakanlığınca 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’in öldürülmesine ilişkin davaya isim benzerliği nedeniyle yanlış sanığın getirilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Duruşmaya yanlış kişiyi getirdiler" şeklinde haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan tutuklu Mustafa Yetgin’in İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak olan duruşmasına sehven isim benzerliğinden dolayı aynı ceza infaz kurumunda barındırılan Mustafa Yetkin gönderilmiştir. Olayda ihmali bulunan görevli personeller hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar
Yunanistan'dan tehdit gibi Türkiye açıklaması
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
HSK'da FETÖ depremi! 17 hakim ve savcı açığa alındı!
Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
TEM otoyolunda tekme tokat kavga! O anlar böyle görüntülendi!
Bursa'da ceset bulundu
Bu kez işler ters gitti!
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum