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Adalet Bakanlığından mahkemeye yanlış sanığın getirilmesine soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 21:26 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığınca 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’in öldürülmesine ilişkin davaya isim benzerliği nedeniyle yanlış sanığın getirilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Duruşmaya yanlış kişiyi getirdiler" şeklinde haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Adalet Bakanlığınca 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’in öldürülmesine ilişkin davaya isim benzerliği nedeniyle yanlış sanığın getirilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Duruşmaya yanlış kişiyi getirdiler" şeklinde haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan tutuklu Mustafa Yetgin’in İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak olan duruşmasına sehven isim benzerliğinden dolayı aynı ceza infaz kurumunda barındırılan Mustafa Yetkin gönderilmiştir. Olayda ihmali bulunan görevli personeller hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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