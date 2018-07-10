Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri de belirlendi, teşkilat yapısında değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı da belirlendi.

Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açacak olan Bakanlık, ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlayacak, kuracak, idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yerine getirecek.

Bir mahkemenin kurulması ya da yargı çevresinin değiştirilmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) teklifte bulunabilecek Adalet Bakanlığı, kamu davasının açılmasıyla ilgili mevzuatla Adalet Bakanına verilen yetkinin kullanılması için ilgili çalışma ve işlemleri yapacak.

Adli sicilin tutulması çalışmalarını da yürütecek olan Bakanlık, adalet hizmetlerine yönelik konularda yabancı ülkelerle ilgili işlemleri üstlenecek.