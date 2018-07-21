"Adalet dağıtması gereken kurum, adaletsizlik dağıtıyor"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun görüşe çıkmama ve savunma yapmama kararını, "Enis Bey ne yapsın? Adalet yok, adalet arıyor. Düşünebiliyor musunuz, Yargıtay'ın ilgili dairesi cuma günü bir karar alıyor ve herkes tatile çıkıyor. Adaleti, yargıyı katlediyorsunuz, dünyaya en kötü örneği gösteriyorsunuz, sonra tatile çıkıyorsunuz." diye değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, yazar, siyaset ve devlet adamı Cahit Kayra’yı Kadıköy'deki evinde ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu eşlik etti.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Kayra, evden birlikte çıkarak, gazetecilere açıklama yaptı.

Cahit Kayra, "Bizim için çok büyük bir gün. Sayın Kılıçdaroğlu ile böyle bir görüşme benim için çok heyecan verici. Çok teşekkür ederim." dedi.

Kılıçdaroğlu da Cahit Kayra'nın maliye kökenli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kendisine 'üstat' diyoruz. Yaşayan bir tarih. Kendisiyle az önce kısa da olsa güzel bir görüşme yaptık. Bazı anılarını dinledim. 1938 Kuşağı diye bir kitabı var. O kitabı ilk okuduğumda çok heyecanlanmıştım, Türkiye'nin yakın tarihini çok iyi bilen ve irdeleyen bir isim. Yeni kitapları var, o yeni kitaplarla da bizim düşünce dünyamızı zenginleştiriyor. Hala ayakta, hala bütün anılarıyla canlı. Kendisine her zaman, her ortamda saygı duyuyoruz. Keşke yakın tarihimizi onun gözüyle yeniden görebilsek, anlatabilsek ve okuyabilsek. Kendisini ziyaret ettim, lütfetti, kabul etti. Kendisine şükran borçluyum ve teşekkür ediyorum."