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Adalet nöbeti 1. yılında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Gazetesi'nin yazar, yönetici ve avukatlarının yönelik açılan davada tutuklanan gazetenin avukatlarının serbest bırakılması için Nisan 2017'de başlatılan "Adalet Nöbeti" 1.

Özden ATİK / İstanbul,(DHA) CUMHURİYET Gazetesi'nin yazar, yönetici ve avukatlarının yönelik açılan davada tutuklanan gazetenin avukatlarının serbest bırakılması için Nisan 2017'de başlatılan "Adalet Nöbeti" 1. yılını doldurdu. Davanın tek tutuklusu avukat Akın Atalay'ın serbest bırakılması için bir araya gelen avukatlara, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de destek verdi. Özel konuşmasında, "Akın Atalay tutuklu oldukça hepimiz tutukluyuz" dedi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında Nisan 2017'den itibaren her hafta perşembe günleri tutulan Adalet Nöbeti'nin 52. haftasında da avukatlar, açıklama öncesinde adliyenin atriumunda toplandı. Themis heykellerinin altında bir süre nöbet tutan avukatlar, daha sonra adliyenin önünde basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Gazetesi davası sanıklarından Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, gazeteci Ahmet Şık, karikatürist Musa Kart ile avukatlar Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku'nun bulunduğu açıklamaya, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de destek verdi. "AKIN ATALAY TUTUKLU OLDUKÇA HEPİMİZ TUTUKLUYUZ" Avukat Erkan Ünüvar, ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı avukat Gökmen Yeşil ve ilk Adalet Nöbeti'nde gözaltına alınan avukatlar adına avukat Sevinç Sarıkaya'nın konuşma yapmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel basın açıklaması yaptı. Özel, Adalet Nöbeti'nin Adalet Yürüyüşü'nün ilham kaynaklarından biri olduğunu belirterek "Akın Atalay tutuklu oldukça hepimiz tutukluyuz. Çağdaş Hukukçular tutuklu oldukça hepimiz tutukluyuz. Sadece onlar değil Türkiye'de mesleklerini yaptıkları için gazeteciler tutuklu oldukça hepimiz tutukluyuz. Hangi partiden olursa olsun milletvekilleri tutuklu oldukça, partilerin siyasetçileri, sadece siyaset yaptıkları için sadece milletvekili olarak kendilerine verilen vekalet görevini kürsüde icra ettikleri için tutuklu oldukça hepimiz tutukluyuz" dedi. Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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