ADALET NÖBETİ'NDE 50'İNCİ HAFTA: AHMET ŞIK VE MURAT SABUNCU KONUŞTU, GENCO ERKAL ŞİİR OKUDU

Haber: Özden ATİK - Kamera: Ümit TÜRK / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu bulunan avukat Akın Atalay'ın serbest bırakılması için her hafta gerçekleştirilen Adalet Nöbeti'nin bu hafta 50'ncisi tutuldu. Geçen hafta tahliye olan davanın sanıklarından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile muhabiri Ahmet Şık konuşma yaptı. Tiyatro sanatçısı Genco Erkal da, Nazım Hikmet'in "Vatan" şiirini okudu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklanan gazetenin avukatlarının serbest bırakılması için başlatılan "Adalet nöbeti" 50'nci haftasında da devam etti. Adliyenin atriumunda bir araya gelen avukatlar ve gazeteciler daha sonra adliyenin C kapısına çıkarak burada basın açıklaması yaptı. Bu haftaki basın açıklamasında, geçen hafta tahliye olan davanın sanıklarından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile muhabiri Ahmet Şık konuşma yaptı.

"BİZLERE NEFES OLDUNUZ"

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, "Geçen hafta bu saatlerde, daha evvelki haftalarda olduğu gibi hep burayı hayal ediyorduk. Ertesi gün de yani cuma günü de gazeteye geldiği zaman hemen alıp yakından fotoğraflarınıza bakıyorduk. Aslında baktığımız sizin fotoğraflarınız değil de Türkiye'nin demokrasi ve hukuk arayışının fotoğrafıydı ve siz her hafta burada Akın Atalay'a avukat arkadaşımıza ve bizlere bir nefes oldunuz. Sizin dayanışmanız biliyoruz ki sadece bizler için değildi, düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere tutuklu olan herkes için bu dayanışmayı gösterdiniz. Avukatlar bizim için birer nefes kaynağı oldu ve Türkiye için de nefes kaynağısınız. Kimseyi ayırmadan herkes için hukuk istediniz. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın Akın Atalay'ı da oradan alacağız" dedi.