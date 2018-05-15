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Adalet savunucuları kan verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan önderliğindeki hakim, savcı ve adliye personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan önderliğindeki hakim, savcı ve adliye personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu. Ramzan ayında kan bağışının düşmesi sebebi ile, kan ihtiyacının karşılanması için etkinlikler arttırıldı. Bu kapsamda sedyeye yatan Mersin Adliyesi personeli, kan bağışında bulundu. Düzenli kan bağışçısı olan Cumhuriyet Başsavcısı Ercan'ın önderliğindeki; savcı, hakim ve adliye personeli tek tek sedyeye yatarak kan bağışı yaptı. Adliyede işi olan vatandaşlara da örnek olan adliye çalışanları, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. Davete cevap veren bazı vatandaşlar da bağışa destek oldu. Ramazan ayında bağışların sayısında azalma yaşandığına dikkat çeken Cumhuriyet Başsavcısı Ercan, Kan stokları düştüğü için adliyedeki arkadaşlarımızla beraber bu stokları arttırmak istedik. Ülkemizin kan ihtiyacının sağlanmasına katkı sunduk. Cumhuriyet savcıları, hakim ve personelimizin ardından vatandaşlar ve basın mensuplarının da kan vermesini istiyoruz. Vatandaşlarımız fırsat bulduğunda kan bağışında bulunmalı. hem ülkemizin kan ihtiyacı hem de

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