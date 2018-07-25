Adalet Şurası kitap haline getirildi

Adalet Bakanlığınca Türkiye'de ilk kez yargı hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla düzenlenen "Adalet Şurası"nda yapılan sunumlar ile konuşmalar kitap haline getirildi.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ve 10-11 Ocak'ta düzenlenen Adalet Şurasına ilişkin kitap hazırladı.

Kitapta, "Medeniyetimizde Adalet Anlayışı", "Adalet Sosyolojisi ve Adalet Psikolojisi", "Türk Ceza Hukukunda Adalet Anlayışı", "Medya, Toplum ve Adalet", "Adalet Bilinci ve Eğitimi", "Adalete Güven ve Yargıda Etik Değerler" başlıklı 6 oturumda gazetecilerin, akademisyenlerin yaptığı sunumlar ile konuşmalar bir araya getirildi.

Adalet Şurasına özel hazırlanan kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile o tarihte Başbakan olarak görev yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, şuranın açılışındaki konuşmalarına yer verildi.

Kitabın son bölümü ise Adalet Şurasının sonuç bildirgesine ayrıldı.

- "Adaletin çehresini değiştirmiştir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kitap için "ön söz" kaleme alındı.