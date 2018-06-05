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"Adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybederiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: - "Adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybederiz. Bu anlamda devletin halkına sunduğu hak arama vasıtalarının çokluğu, adalet anlayışımızın gelişmişliğinin ispatıdır"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybederiz. Bu anlamda devletin halkına sunduğu hak arama vasıtalarının çokluğu, adalet anlayışımızın gelişmişliğinin ispatıdır." dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunca lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Hak Arama Kültürü ve Ombudsmanlık" konulu kompozisyon, resim veya afiş tasarımı yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Başkent Öğretmenevi'ndeki ödül törenine Yargıtay Başkanı Cirit, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, eğitim sendikalarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Cirit, insan ve diğer yaratılanlar arasındaki en önemli farkın akıldan ziyade adalet duygusu olduğunu vurgulayarak, "Adalet, toplumla devlet arasındaki manevi bağdır." şeklinde konuştu.

Cirit, tarih boyunca hüküm süren Türk devletlerinin kurulurken devlet yapısını hep adaletin üstüne inşa ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig isimli eserinde 'Adaletle yönet, adaleti elden bırakma' derken, Nizamül Mülk Siyasetname'sinde yöneticilerin ancak adalet duygusu üzerinde yükselebileceğini söylemiştir. Milli şairimiz Mehmet Akif'e göre ise adalet, hakkı tutup kaldırmaktır. Bütün bunları göz önüne aldığımızda Kamu Denetçiliği Kurumu, hak arama vasıtalarımızdan, adaleti tesis etme kurumlarımızdan birisidir. Adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybederiz. Bu anlamda devletin halkına sunduğu hak arama vasıtalarının çokluğu, adalet anlayışımızın gelişmişliğinin ispatıdır."

Kamu Başdenetçisi Malkoç ise Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine gençlerin hak arama ve hakkaniyet kültürlerinin gelişmesiyle ulaşılabileceğini belirterek, "İnanıyorum ki gençlerimiz arasından dünya çapında bilim adamları, edebiyatçı ve sanatçılar çıkacaktır. Bu konuda gençliğimize olan güvenimiz tam, gönlümüz rahattır." ifadelerini kullandı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun yeterince tanınmadığını ifade eden Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaşın gülen yüzü, idarenin yol göstericisidir. Vatandaşlarımızın idareyle olan birtakım sorunlarını mahkemeye intikal etmeden çözüme kavuşturmak, kurum olarak bizim en önemli görevimizdir. Bize yapılan başvuruları 6 ay gibi kısa bir sürede çözüyoruz. İleriye dönük hedefimizse en az 50 üniversitede ombudsmanlık meclisleri kurarak üniversite öğrencilerimize hak arama kültürünü kazandırmaktır." dedi.

Malkoç, öğrencilerin yarışmaya ilgisinden memnun kaldığını belirterek, yarışma sayesinde gençlerin Kamu Denetçiliği Kurumunun nasıl çalıştığını ve görevlerinin neler olduğunu çok iyi bir şekilde öğrendiğini ifade etti.

Ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, demokratik hakların korunması ve hak arama kültürünün öğrencilerden başlayarak yaygınlaşmasının müfredat değişikliklerinin bir yansıması olduğu söyledi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın da jüri üyeleri arasında yer aldığı "Hak Arama Kültürü ve Ombudsmanlık" konulu yarışmada resim veya afiş tasarımı dalında birincilik ödülünü Polatlı Anadolu Lisesi öğrencisi Buse Özpolat alırken, kompozisyon dalında birincilik ödülü ise Dr. Binnaz Ege-Rıdvan Ege Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Arık'ın oldu.

Tören, öğrenciler ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hak Arama Kültürü ve Ombudsmanlık Kamu Denetçiliği Kurumu Liseler arası yarışma

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