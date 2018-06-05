"Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig isimli eserinde 'Adaletle yönet, adaleti elden bırakma' derken, Nizamül Mülk Siyasetname'sinde yöneticilerin ancak adalet duygusu üzerinde yükselebileceğini söylemiştir. Milli şairimiz Mehmet Akif'e göre ise adalet, hakkı tutup kaldırmaktır. Bütün bunları göz önüne aldığımızda Kamu Denetçiliği Kurumu, hak arama vasıtalarımızdan, adaleti tesis etme kurumlarımızdan birisidir. Adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybederiz. Bu anlamda devletin halkına sunduğu hak arama vasıtalarının çokluğu, adalet anlayışımızın gelişmişliğinin ispatıdır."

Cirit, tarih boyunca hüküm süren Türk devletlerinin kurulurken devlet yapısını hep adaletin üstüne inşa ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

Ödül töreninde konuşan Cirit, insan ve diğer yaratılanlar arasındaki en önemli farkın akıldan ziyade adalet duygusu olduğunu vurgulayarak, "Adalet, toplumla devlet arasındaki manevi bağdır." şeklinde konuştu.

Kamu Başdenetçisi Malkoç ise Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine gençlerin hak arama ve hakkaniyet kültürlerinin gelişmesiyle ulaşılabileceğini belirterek, "İnanıyorum ki gençlerimiz arasından dünya çapında bilim adamları, edebiyatçı ve sanatçılar çıkacaktır. Bu konuda gençliğimize olan güvenimiz tam, gönlümüz rahattır." ifadelerini kullandı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun yeterince tanınmadığını ifade eden Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaşın gülen yüzü, idarenin yol göstericisidir. Vatandaşlarımızın idareyle olan birtakım sorunlarını mahkemeye intikal etmeden çözüme kavuşturmak, kurum olarak bizim en önemli görevimizdir. Bize yapılan başvuruları 6 ay gibi kısa bir sürede çözüyoruz. İleriye dönük hedefimizse en az 50 üniversitede ombudsmanlık meclisleri kurarak üniversite öğrencilerimize hak arama kültürünü kazandırmaktır." dedi.

Malkoç, öğrencilerin yarışmaya ilgisinden memnun kaldığını belirterek, yarışma sayesinde gençlerin Kamu Denetçiliği Kurumunun nasıl çalıştığını ve görevlerinin neler olduğunu çok iyi bir şekilde öğrendiğini ifade etti.