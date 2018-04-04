"Adamlar darbe yapıyor çık oradan"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada, tanık Yarbay Mesut Burhan'ın beyanı alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Yarbay Mesut Burhan, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

KKK Muhafız Tabur Komutanı olarak görev yaptığını belirten Burhan, 15 Temmuz akşam saatlerinde ailesiyle Keçiören'de olduğu sırada sanık eski Hizmet Tabur Komutanı binbaşı İhsan Bozkurt'un kendisini arayarak, birlikten aranıp aranmadığını sorduğunu bildirdi.

Bozkurt'un kendisini arayan bir personelin karargahta tatbikat yapılacağını söylediğini aktaran Burhan, "Bozkurt'a 'Tatbikat olursa benim de haberim olurdu, ne tatbikatı bu.' diye sordum. O da 'Ben de anlayamadım, taksideyim kışlaya gidiyorum.' dedi." ifadesini kullandı.

Burhan, bunun üzerine eşi ve çocuklarıyla eve gittiğini, kışlaya gitmek için hazırlık yaptığı sırada kendisini arayan Binbaşı Fatih Toran'ın da kaygılı bir ses tonuyla tatbikat yapıldığını ancak buna ilişkin yazılı emrin gösterilmediğini söylediğini anlattı.