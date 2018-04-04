HABER

"Adamlar darbe yapıyor çık oradan"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanıyla devam edildi - Tanık Yarbay Burhan: - "Binbaşı Bozkurt, bana telefonda kışladaki durumu anlattı. Ben de 'İhsan, adamlar darbe yapıyor. Ne yapıyorsun, çık oradan.' dedim. İhsan da 'Nasıl kaçayım, adamlar silahlı.' şeklinde cevap verdi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada, tanık Yarbay Mesut Burhan'ın beyanı alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Yarbay Mesut Burhan, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.
KKK Muhafız Tabur Komutanı olarak görev yaptığını belirten Burhan, 15 Temmuz akşam saatlerinde ailesiyle Keçiören'de olduğu sırada sanık eski Hizmet Tabur Komutanı binbaşı İhsan Bozkurt'un kendisini arayarak, birlikten aranıp aranmadığını sorduğunu bildirdi.

Bozkurt'un kendisini arayan bir personelin karargahta tatbikat yapılacağını söylediğini aktaran Burhan, "Bozkurt'a 'Tatbikat olursa benim de haberim olurdu, ne tatbikatı bu.' diye sordum. O da 'Ben de anlayamadım, taksideyim kışlaya gidiyorum.' dedi." ifadesini kullandı.

Burhan, bunun üzerine eşi ve çocuklarıyla eve gittiğini, kışlaya gitmek için hazırlık yaptığı sırada kendisini arayan Binbaşı Fatih Toran'ın da kaygılı bir ses tonuyla tatbikat yapıldığını ancak buna ilişkin yazılı emrin gösterilmediğini söylediğini anlattı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişimine ilişkin açıklamasını izledikten sonra yeniden görüştüğü Binbaşı Toran'ın, sanık eski Karargah Güvenlik Subayı albay Yüksel Ordu'nun 50 kişilik silahlı gurupla kışlanın kritik yerlerini tuttuğu bilgisini verdiğini aktardı.

Karargahtaki gelişmeler hakkında bilgi almak için Binbaşı Bozkurt ile yeniden iletişim kurduğunu belirten Burhan, şöyle devam etti:

"Binbaşı Bozkurt, bana telefonda durumu anlattı. Ben de 'İhsan, adamlar darbe yapıyor. Ne yapıyorsun, çık oradan.' dedim. İhsan da bana 'Nasıl kaçayım, adamlar silahlı. Albay Hasan Yılmaz, beni sürekli yanında tutuyor. Binbaşı Levent Akçaoğlu da silahlı olarak başımda duruyor. Bunlar askerleri kışla dışına çıkarırsa ne olacak.' şeklinde cevap verdi. Bu durumda İhsan binbaşının olaylardan haberinin olmadığını, erleri koruma gayesinde olduğunu anladım. Gece boyunca kışladaki gelişmeleri, Bozkurt ve Toran'dan aldım."

- "Darbe girişimini basından takip ettim"

Kışladaki gelişmeleri dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'a ulaştırması için koruma müdürünü aradığını bildiren Burhan, bir kez daha telefonla görüştüğü Bozkurt'un kendisine "Mesut, durum çok kötü. Beni kışla dışına çıkarıyorlar. Hasan albaya 'Beni buraya siz çağırmadınız, buraya askerlerimin emniyeti için geldim' dedim ancak çıkmamı istiyorlar.' dedi. Bunun üzerine sakin olmasını istedim." ifadeleri kullandı.

Bozkurt'un kışla dışına çıkartılmasından sonra kışladaki gelişmeleri Toran aracılığıyla takip etmeye devam ettiğini belirten Burhan, "Toran, darbecilere destek vermemiş, onlara karşı gelmişti. Çabaları onu gösteriyordu." dedi.

Darbe girişimine ilişkin gelişmeleri basından da takip ettiğini dile getiren Burhan, olayların durulması üzerine sabah saatlerinde kışlaya giderek personel ve silahları kontrol ettiğini sözlerine ekledi.

Tanık beyanlarını ardından Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmalarda alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

FETÖ taktik değiştirdi! FETÖ taktik değiştirdi!
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Kara Kuvvetleri Komutanlığı tanık

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İlginizi Çekebilir

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakan Atilla 188 ay hapis cezası istemi

Hakan Atilla 188 ay hapis cezası istemi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.