"Adamlar darbe yapıyor çık oradan"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada, tanık Yarbay Mesut Burhan'ın beyanı alındı.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Yarbay Mesut Burhan, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.
KKK Muhafız Tabur Komutanı olarak görev yaptığını belirten Burhan, 15 Temmuz akşam saatlerinde ailesiyle Keçiören'de olduğu sırada sanık eski Hizmet Tabur Komutanı binbaşı İhsan Bozkurt'un kendisini arayarak, birlikten aranıp aranmadığını sorduğunu bildirdi.
Bozkurt'un kendisini arayan bir personelin karargahta tatbikat yapılacağını söylediğini aktaran Burhan, "Bozkurt'a 'Tatbikat olursa benim de haberim olurdu, ne tatbikatı bu.' diye sordum. O da 'Ben de anlayamadım, taksideyim kışlaya gidiyorum.' dedi." ifadesini kullandı.
Burhan, bunun üzerine eşi ve çocuklarıyla eve gittiğini, kışlaya gitmek için hazırlık yaptığı sırada kendisini arayan Binbaşı Fatih Toran'ın da kaygılı bir ses tonuyla tatbikat yapıldığını ancak buna ilişkin yazılı emrin gösterilmediğini söylediğini anlattı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişimine ilişkin açıklamasını izledikten sonra yeniden görüştüğü Binbaşı Toran'ın, sanık eski Karargah Güvenlik Subayı albay Yüksel Ordu'nun 50 kişilik silahlı gurupla kışlanın kritik yerlerini tuttuğu bilgisini verdiğini aktardı.
Karargahtaki gelişmeler hakkında bilgi almak için Binbaşı Bozkurt ile yeniden iletişim kurduğunu belirten Burhan, şöyle devam etti:
"Binbaşı Bozkurt, bana telefonda durumu anlattı. Ben de 'İhsan, adamlar darbe yapıyor. Ne yapıyorsun, çık oradan.' dedim. İhsan da bana 'Nasıl kaçayım, adamlar silahlı. Albay Hasan Yılmaz, beni sürekli yanında tutuyor. Binbaşı Levent Akçaoğlu da silahlı olarak başımda duruyor. Bunlar askerleri kışla dışına çıkarırsa ne olacak.' şeklinde cevap verdi. Bu durumda İhsan binbaşının olaylardan haberinin olmadığını, erleri koruma gayesinde olduğunu anladım. Gece boyunca kışladaki gelişmeleri, Bozkurt ve Toran'dan aldım."
- "Darbe girişimini basından takip ettim"
Kışladaki gelişmeleri dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'a ulaştırması için koruma müdürünü aradığını bildiren Burhan, bir kez daha telefonla görüştüğü Bozkurt'un kendisine "Mesut, durum çok kötü. Beni kışla dışına çıkarıyorlar. Hasan albaya 'Beni buraya siz çağırmadınız, buraya askerlerimin emniyeti için geldim' dedim ancak çıkmamı istiyorlar.' dedi. Bunun üzerine sakin olmasını istedim." ifadeleri kullandı.
Bozkurt'un kışla dışına çıkartılmasından sonra kışladaki gelişmeleri Toran aracılığıyla takip etmeye devam ettiğini belirten Burhan, "Toran, darbecilere destek vermemiş, onlara karşı gelmişti. Çabaları onu gösteriyordu." dedi.
Darbe girişimine ilişkin gelişmeleri basından da takip ettiğini dile getiren Burhan, olayların durulması üzerine sabah saatlerinde kışlaya giderek personel ve silahları kontrol ettiğini sözlerine ekledi.
Tanık beyanlarını ardından Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmalarda alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum