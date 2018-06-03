"Adana 24 Haziran'da güzel bir zafere imza atacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da semt pazarı ziyaretinde vatandaşları Başbakan Binali Yıldırım'la cep telefonuyla görüştürdü. Yıldırım, "Adana, inşallah 24 Haziran'da da Jülide Bakanımızın öncülüğünde güzel bir sonuca, güzel bir zafere imza atacak." dedi.

Sarıeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında merkez Sarıçam ilçesinde semt pazarını ziyaret etti.

Burada Sarıeroğlu, cep telefonuyla Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak vatandaşlarla görüştürdü.

Adana'daki tüm vatandaşlara selamlarını ve saygılarını ileten, ramazanlarını tebrik eden Yıldırım, birçok yönden önemli olduğunu belirtti.

Yıldırım, kentin Türkiye'nin güneyinde, önemli bir jeopolitik konumda olduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Adana dik duran, sağlam duran bir şehrimiz. Yiğit insanları sayesinde içimiz, yüreğimiz rahat. Adana, inşallah 24 Haziran'da da Jülide Bakanımızın öncülüğünde güzel bir sonuca, güzel bir zafere imza atacak."

Sarıeroğlu'nun "Adana hazır Sayın Başbakanım." demesi üzerine, "Adana hazır mı? Yeni bir destan yazacak mısınız?" diye soran Yıldırım, vatandaşlardan "Hazırız" cevabını aldıktan sonra "Allah'ına kurban Adana. Adanalıyız Allah'ın adamıyız." ifadesini kullandı.

Kentte havanın çok sıcak olmasına rağmen teşkilatlarının çok heyecanlı olduğunu belirten ve sabahtan başlayıp sahur bitene kadar çalıştıklarını anlatan Sarıeroğlu'na Yıldırım, "Allah gayretinizi arttırsın." dedi.

Sarıeroğlu, Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti.

