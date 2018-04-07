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Adana 6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 21:31 | Son Güncelleme

Karnavalın açılışı, kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi

Adana'da, bu yıl 6. kez "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.

Karnaval için Adana'ya gelen çok sayıda ziyaretçi Merkez Park'ta bir araya geldi. Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kortejde klasik arabalar ile motosikletler de yerini aldı. Kimi katılımcılar da traktörlerin kasalarında kendilerini izleyenleri selamladı.

Katılımcılar, parkta kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, karnavalın fikir öncüsü ve Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile sanat ve spor camiasından çeşitli isimler katıldı.

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, törende yaptığı konuşmada, karnavalın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Adana'nın misafirlerini misafirperverlik ve sıcaklıkla karşıladığını ifade eden Yavuz, "Adana kültürde, sanatta, gastronomide lider ve marka il olma yolunda hızla ilerlemektedir. Geçen günlerde Adana Uluslararası Sabancı Tiyatro Festivali'nin açılışını yaptık. Bugün karnavalın açılışını yapıyoruz. Her yıl eylül ve ekim aylarında Adana Uluslararası Film Festivali ve Lezzet Festivali'ni yapıyoruz. Misafirlerimizi bu festivallere de şimdiden davet ediyorum." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü de festivale ev sahipliği yapmaktan kıvanç duyduklarını belirtti.

Karnavalın her yıl daha da büyüyerek devam edeceğini aktaran Sözlü, "Her iki bahar da Adana'nın en güzel zamanıdır. Adana'nın güzelliğini tarif etme açısından söylemek gerekirse Adana her iki baharda da yurdumuzun en güzel noktası, en güzel yöresidir." dedi.

Sözlü, karnavalın Türkiye ve dünyaya en iyi şekilde tanıtacak şekilde büyümesine gayret ettiklerini dile getirdi.

Karnavalın fikir öncüsü ve Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Bozkurt da karnavalı ilk düzenledikleri yıl 'bir sevgi çorbası yapıyoruz, tuzunu kapan gelsin' dediklerini, geçen zamanda herkesin tuzlarını kapıp geldiğini anlattı.

Adana'nın hoşgörü ve özgürlüğün başkenti olduğunu söyleyen Bozkurt, "Bu topraklar üzerinde attığınız her adımda, hepiniz birer fahri Adanalısınız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar gonga basarak etkinliği başlattı.

Törende, karnavalda kostüm tasarımında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi, sanatçı Kıraç da konser verdi.

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adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

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