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Adana Adliyesi'nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 22:24 | Son Güncelleme

Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Adana'da adliye binasının bodrumunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki adliye ek binasının bodrumundan duman çıktığını gören görevliler, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Yapılan ilk incelemede yangının bodrum kattaki elektrik panosundan çıktığının belirlendiği bildirildi.

Yangın nedeniyle küçük çaplı hasar oluştuğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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