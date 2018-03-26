Adana BTÜ’de Dünya Ormancılık Haftası kutlandı

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nı, bu yıl Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (Adana BTÜ) kutladı. Üniversite yerleşkesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ‘Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye’ teması ile tüm ülkemizde kutlanmakta olan Orman Haftası, Adana’daki ağaç bayramını bugün hep birlikte kutlayacağız. Günün anısına fidanlarımızı toprakla buluşturacağız, böylece daha yeşil bir Türkiye’nin birlikte inşa edilmesine katkı sağlayacağız” dedi.

Bölge Müdürü Erol, orman teşkilatının hedefinin, 2023 yılında yüzde 28.6 olan orman varlığını, yüzde 30’a çıkarmak olduğunu söyledi. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yerleşkesinde 14 bin fidanı toprakla buluşturulacağını belirterek, 179 yıldan bu yana ormancılığa hizmet eden tüm orman teşkilatı mensuplarının, ormancılık gününü ve ağaç bayramını kutladığını ifade etti.

“Kentleşme ve sanayileşme ormanlara zarar veriyor”

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ise konuşmasında, orman alanlarını artırmanın önemine değinerek, ormanın bir ağaç kümesinden çok daha fazla şeyi ifade ettiğini, hayvanların yuvası, yüzlerce bitki çeşidinin armonisini sağladığını, oksijeniyle insanoğluna yaşam kaynağı olduğunu söyledi. Aydın, “Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kentleşme ve sanayileşmenin beraberinde getirdiği olumsuz etkiler, ormanlarımıza ve tüm doğal varlıklarımıza ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Adana’nın tamamında ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışmaları kapsamında, 186 milyon 664 bin fidanın dikiminin gerçekleştiği, 2018 yılında ise 4500 hektar alanda bu çalışmaları sürdürerek, 7 milyonun üzerinde fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor” şeklinde konuştu.

Tören, ağaç, orman ve doğa konulu şiirin okunmasının ardından fidan dikim ve bakım tekniği ile birlikte fidanlar, protokol üyeleri ve davetliler tarafından toprakla buluşturularak, ilk can suyu verildi. Tören alanında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlükleri tarafından kurulan stantları da gezen protokol üyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü standında ücretsiz fidan dağıttı.