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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü hakkındaki dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:33 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, yargılandığı bir davayla ilgili adliye çıkışı yaptığı açıklamalar nedeniyle "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan hakim karşısına çıktı

Adana'nın Ceyhan İlçesi Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu dönemle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan yargılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün, adliye çıkışı yaptığı açıklamalar nedeniyle "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan da yargılanmasına başlandı.

Adana 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenen Sözlü ile avukatları katıldı.

Mahkeme hakiminin, suçlamayla ilgili iddiaları hatırlatmasının ardından savunmasını yapan Sözlü, daha önce savcılıkta verdiği ifadesinin arkasında olduğunu söyledi.

Sözlü, yaptığı konuşmanın kişilere yönelik olduğunu savunarak, "Tepkim şahıslara yöneliktir. Genelleme yapmadım. Amacım yargıyı yıpratmak, hakaret etmek değildir." ifadesini kullandı.

Sözlü'nün avukatları da davaya konu konuşmayla ilgili daha önce yargılama yapıldığını, bu davanın mükerrer olduğunu savunarak reddini istedi.

Mahkeme hakimi, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için 3 Ekim'e erteledi.

Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu dönemle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, parke taşı işiyle ilgili "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve 4 sanığın 5'er yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince daha sonra bozulan kararla ilgili Sözlü, adliye çıkışı yaptığı açıklamalar nedeniyle başsavcı ve mahkeme başkanına hakaretten 75 bin 600 lira para cezasına çarptırılmıştı.

Sözlü'nün konuşmasıyla ilgili "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçunda da soruşturma başlatılmıştı.

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