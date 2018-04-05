Adana Büyükşehir Belediyesi Karnaval için tüm imkanlarını seferber etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentin küresel tanıtımına büyük katkı sağlayan Nisan’da Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı için bu yıl da belediyenin tüm imkanlarını seferber etti.

Portakal çiçeği kokusunun en yoğun hissedildiği 6-8 Nisan tarihleri arasında 6’ncısı gerçekleştirilecek Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalında yüz binlerce kişinin buluşacağı Atatürk Parkı, Toros Caddesi ve Merkez Park’ta dev sahneler kuran Adana Büyükşehir Belediyesi, ünlü sanatçı Kıraç’ın sahne alacağı ücretsiz halk konseri organize etti. Başkan Sözlü, eğlenmek, gülmek, mutlu olmak isteyen herkesi Adana’ya davet etti.

Adana’nın marka değerini artıran Portakal Çiçeği Karnavalı’nın görkemli geçmesi için haftalar öncesinde harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi, dev etkinliğe en büyük desteği sağladı. Büyükşehir Belediyesi, karnavalın nabzının atacağı Atatürk Parkı, Toros Caddesi ve Merkez Park’ta müzikli eğlenceler için sahneler kurdu. 6 Nisan’daki programa göre Atatürk Parkı sahnesinde saat 16.00’dan itibaren Büyükşehir Belediyesi konservatuvar sanatçılarından Sergen Turaççı pop müzik konseri, Tuna Özsöyler rock müzik konseri verecek. Aynı saatlerde Toros Caddesi sahnesinde ise konservatuvarın Nefesli Grubu popüler şarkılar, usta müzisyenler Yeşilçam şarkıları seslendirecek.

Karnaval coşkusunun zirveye tırmanacağı 7 Nisan’da ise Atatürk Parkı’nda dernekler ve sivil toplum örgütleri ile gönüllü gruplar konser ve dans gösterilerini gerçekleştirecek. Karnaval, zeybekten Roman havasına, folklordan Çerkes danslarına etkinliklerle renklenecek. Eş zamanlı olarak Toros Caddesi sahnesinde ise zumba, Kafkas dansları, palyaçolar, polifonik müzik, kılıç kalkan gösterisi, çaça, salsa, jazz dans gösterileri sergilenecek. Saat 17:30’da Merkez Park’ta oluşturulacak karnaval kortejine katılanlar, ünlü sanatçı Kıraç’ın şarkılarıyla eğlenecek.

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın final gününde ise Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sahneleri yine dolup taşacak. Saat 12:00’den itibaren Atatürk Parkı sahnesinde Tatlı Cadıların dans gösterisi, jimnastik şovlar, bisiklet akrobasi, Roman danslar, folklor gösterileri yapılacak. Saat 10:30’dan itibaren açılacak Toros Caddesi sahnesinde Napoliten şarkılar, Tai Chi gösterisi, zumba, stand-up, polifonik konser, çaça, salsa, jazz dans gösterisi, halk ozanları atışması ve şiir dinletisi sunulacak.