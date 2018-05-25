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"Adana çok güzel şeyleri hak ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 22:08 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: "Adana çok güzel şeyleri hak ediyor. AK Parti iktidarları döneminde 16 yıldır çok büyük yatırımlar yapıldı. Adana'da yerel yönetimler ve merkezi hükümet arasındaki uyum tam sağlanamamasıyla ilgili, bizlerle de ilgili şeyler değil bu, daha iyi şeyler yapılabilecekken bazı talihsizlikler olmuş durumda"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Adana çok güzel şeyleri hak ediyor. AK Parti iktidarları döneminde 16 yıldır çok büyük yatırımlar yapıldı. Adana'da yerel yönetimler ve merkezi hükümet arasındaki uyum tam sağlanamamasıyla ilgili, bizlerle de ilgili şeyler değil bu, daha iyi şeyler yapılabilecekken bazı talihsizlikler olmuş durumda." dedi.

Kentte görev yapan basın mensuplarıyla Yüreğir Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Adanalı olduğunu anımsattı.

Sarıeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında kentte yapacakları çalışmalardan bahsederek, şunları belirtti:

"Adana'nın sorunlarını sıkıntılarını biliyoruz. Arkadaşlarımız esnafla, çiftçilerle, vatandaşlarla görüşmeler yaptılar. Taksilere bindiler, dolmuşlara ve otobüslere bindiler. Anketlerden daha sağlıklı bilgileri ilettiler. Dersimizi çalıştık geldik. Gerçekten sahada olmayı seviyorum, buna yine önem vereceğim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı halen devam ediyor. Hükümet kuruluncaya kadar bu görevimizi ifa edeceğiz. Bu da gerçekten 81 milyonu ilgilendiren çok kapsamlı çalışmaların yapıldığı bakanlık olması hasabiyle, güçlü bir şekilde bakanlığımızla da iletişimli olarak ama ağırlık 24 Haziran'a kadar burada olacağım."

Bakan Sarıeroğlu, bölgedeki illere ve ilçelere de çeşitli ziyaretler planladığını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Adana çok güzel şeyleri hak ediyor. AK Parti iktidarları döneminde 16 yıldır çok büyük yatırımlar yapıldı. Adana'da yerel yönetimler ve merkezi hükümet arasındaki uyum tam sağlanamamasıyla ilgili, bizlerle de ilgili şeyler değil bu, daha iyi şeyler yapılabilecekken bazı talihsizlikler olmuş durumda. Anketlerde baktım daha çok yerel yönetimlerin kapsamına giren şeylerle alakalı vatandaşlarımızdan talep var. Bu konularla ilgili de ben, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok paydaşı olan bakanlık, bu süreçte uzlaşıyla, diyalogla, ortak akılla çalışmalarımızı yürüttük."

Gelecek dönemde tüm belediyelerle diyalog sürecini yürütmeyi planladıklarını ifade eden Sarıeroğlu, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önemli. Sahada bir sıkıntı varsa yapacağımız katkıyı biz ve belediyelerimiz yapacak. Kongre süreçlerini yeni tamamlamış partiyiz, dirilmiş ve heyecanlı. Bu süreçlerin sahada da çok pozitif etki edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, konuşmasının ardından sorularını yanıtladığı gazetecilerle görüş alışverişinde bulundu.

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adana basın toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

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