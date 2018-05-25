Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Adana çok güzel şeyleri hak ediyor. AK Parti iktidarları döneminde 16 yıldır çok büyük yatırımlar yapıldı. Adana'da yerel yönetimler ve merkezi hükümet arasındaki uyum tam sağlanamamasıyla ilgili, bizlerle de ilgili şeyler değil bu, daha iyi şeyler yapılabilecekken bazı talihsizlikler olmuş durumda." dedi.

Kentte görev yapan basın mensuplarıyla Yüreğir Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Adanalı olduğunu anımsattı.

Sarıeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında kentte yapacakları çalışmalardan bahsederek, şunları belirtti:

"Adana'nın sorunlarını sıkıntılarını biliyoruz. Arkadaşlarımız esnafla, çiftçilerle, vatandaşlarla görüşmeler yaptılar. Taksilere bindiler, dolmuşlara ve otobüslere bindiler. Anketlerden daha sağlıklı bilgileri ilettiler. Dersimizi çalıştık geldik. Gerçekten sahada olmayı seviyorum, buna yine önem vereceğim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı halen devam ediyor. Hükümet kuruluncaya kadar bu görevimizi ifa edeceğiz. Bu da gerçekten 81 milyonu ilgilendiren çok kapsamlı çalışmaların yapıldığı bakanlık olması hasabiyle, güçlü bir şekilde bakanlığımızla da iletişimli olarak ama ağırlık 24 Haziran'a kadar burada olacağım."