Adana Cumhuriyet Başsavcılığından cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğrayan 4,5 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını, şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın en kısa sürede tamamlanarak kamu davası açılıp adaletin tecellisi konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiğini açıkladı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4,5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin sosyal medyada çıkan haberler üzerine yapılan açıklamada, “Tüm toplumu derin bir üzüntüye boğan ve her kesimde tepkiye neden olan çocuğun cinsel istismarı olayı ile ilgili olarak; mağdurun herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ailesi ile birlikte Hatay ilinde yaşamaya devam ettiği, ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ’Cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanan olay şüphelisinin ise Adana dışındaki bir ceza infaz kurumunda tutuklu bulunduğu, şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın en kısa sürede tamamlanarak kamu davası açılıp adaletin tecellisinin sağlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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