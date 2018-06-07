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Adana'da 200 kişi birbirine girdi! Film çekiliyor sandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 14:25 | Son Güncelleme

Adana’da minibüs ve otobüs kooperatiflerinin yol güzergahı nedeniyle yaklaşık 200 kişinin karıştığı taşlı-sopalı kavgayı görenler film çekildiğini zannettiklerini söyledi. Kavga sırasında iş yeri zarar göre bir işletmeci ise pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Adana'da 200 kişinin birbirine girdiği kavganın yaşandığı bölgede oturanlar, olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için balkonlarına akın etti. Kavga sırasında dükkanı zarar gören bir işletmeci pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

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FİLM ÇEKİLDİĞİNİ ZANNETTİLER

Bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerinde ellerinde sopalarla karşı grubu kovalanlayan çok sayıda şoförü görenler film çekildiğini sandıklarını söyledi.

Bölgede çevik kuvvet polislerinin güvenlik tedbiri devam ediyor.

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İHA


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Anahtar Kelimeler:
adana minibüs OTOBÜS

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