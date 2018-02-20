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Adana'da 4,5 yaşında çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 14:09 | Son Güncelleme

Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat K. hakkında, iki ayrı suçtan en üstü sınırdan olmak üzere 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı, ‘savunmasız yavrucağa karşı vicdan ve merhamet niteliklerinden ayrılmış' diye nitelendirdiği şüphelinin, yaptığı eylemleri nedeniyle en üst sınırdan ceza verilmesini ve takdir indirimi uygulanmamasını istedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 10 Şubat’ta, bir düğünde 4.5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunurken yakalanıp tutuklanan Sedat Keser hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan 45 yıl, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

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"EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLSİN"

Cumhuriyet Savcısı, ağırlaştırıcı neden uygulanması gerektiğini vurguladığı iddianamenin değerlendirme bölümünde, “Şüphelinin, henüz 4,5 yaşındaki ruhen ve bedenen savunmasız bir yavrucak olan mağdureye bir insanda bulunması beklenen vicdan, merhamet ve haysiyet niteliklerinden kelimenin tam anlamı ile geri dönülmez şekilde ayrılarak gerçekleştirdiği kamu vicdanını çok derinden yaralayan, toplumda yüksek düzeyde infial uyandıran eylemi nedeniyle talep edilen ceza maddelerinin en üst haddinden uygulama yapılmak suretiyle cezalandırılması ve takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasını” isteyerek en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Şüpheli hakkında talep edilen cezanın, Türk Ceza Kanunu’nda bu eylemlere öngörülen en yüksek ceza olduğu öğrenildi.
Hazırlanan iddianame de dava açılmak üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İHA

Cinsel istismar olayı ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamaCinsel istismar olayı ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
66 yıl olur sana 6 yıl o da iyi halden fisssss.IDAM gelsin IDAM bu şerefsizlere
Çıkarın idam cezasını yeter artık bu kepazelik bitsin.
Yaw hani kimyasal hadım geliyordu. Ya kökten kesin yada işgörmez hale getirin adi şerefsizin evladınınkini
İdam demeyeceğim, müebbet demeyeceğim. ÜLKEDE KALİTELİ VE NİTELİKLİ EĞİTİM diyeceğim. Maalesef eğitim politikamız çökmüş durumda ve gelecek günümüzden daha kötü olacak. Onun için İMDAT diyorum.
Siz ibreti alem olsun diye şu canileri sallandirmayın o çocuğun hayatı mahvoldu. 66 yıl olsa ne 100 yıl olsa ne müebbet olsa ne? iyi hal indirimi diye adlar çıkıyor sonuçta. hangi cani aa 66 yıl hapis verdiler asla böyle bi şey yapmamalıyim diye düşünüyor ki birini sallandirinda korksunlar bakmaya dahi korksunlar. Allah büyük ya umarım o hapishanede onu sağlam bırakmazlar. o 3 yaşında ki kıza yaşattıklarının aynısını o şerefsize de yapar gebertirler. Allah büyük!
bu gibilerini direk idam etmeli...
66 yıl mı? Gerçekten komik bir ceza istemi. Bu adama dışarda gün yüzü görme ihtimali bile verilmemeli. Yarın temyize gitti , tövbe etti, iyi haldi bilmem neydi derken pat diye 5-10 yıl sonra çıkarsa şaşmam. Derhal yasal düzenleme yapılmalı ve bu toplum zararlılarına defalarca müebbet verilmeli. Gerçi idam olsa hakkı o da.
En üst dediğiniz de ''ağırlaştırılmış Müebbet'' olur,gerçi içeride icabına bakarlar inşallah... ''Toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.'' bu ne yaa,müebbet değil mi???
bu sapık,ömür boyu beslenecek yani! İDAM gelsin bu suçlara arkadaş! yedirilip,içirilip,barındırılmasınlar senelerce! o rezil suçun GERÇEK cezası verilmelidir!
Hayatı kaydı adamın. Keşke zaman geriye dönse de yapmamış olsaydın. Küçük çocuklara karşı bu tür eylemleri gerçekleştirmeyin kardeşim. Yazık günah ya. İdam gelsin diyorsunuz da, ölmek kurtuluş olur, bir anlık acı çeker ölür gider. Ödül olur. Şu an ona firsat versen mutlaka kendini öldürür, çünkü şu an onun için ölüm kurtuluştur. Hem özgürlüğü kısıtlandı, hem tüm Türkiye'ye rezil oldu. Asıl verilmesi gereken ceza, müebbet hapistir. Hapse girmek çok kötü bir duygu. İnsan ölmekten beter olur.
hadim cezasi verilmeli uzerine de hapis cezasi ya da idam cezasi gelmeli.Hem cezanlandirici hem de caydirici olur.
ALLAH'him 4 yaşındaki dünyadan habersiz olan bu çocuğa yapılanın bedelini insan oğlunun adaleti sağlayamıyor sen hükmü ver ki vicdanlar rahat etsin insanoğlunda ibret olsun
Ee balık baştan kokar. Sen kendi yurdunda kalan erkek çocuklara tecavüz edeni korursan;13-14 yaşındaki kız çocuklarını tecavüzcüleriyle evlendirilsin diye fetva verdirirsen;ne kadar tecavüzcü varsa bir şekilde korur hakettiği cezayı vermezsen nerede aklı bozuk sapık varsa gözü çoluğa çocuğa kayar.Eğitiminde mübarek dinimizinde içine ettiniz. Daha beter haberleri sık sık duyacağız gibi malesef...
Ne 66 yılı ya bırakın en ağırlaştırılmış cezayı falan İbreti alem içinde bir iki pisliği asmadan bu ülke de sapık insanların önüne geçemeyiz bu kaçıncı olay vede olmaya devam edecek böyle insanlara hergün işkence yapıcaksınız güneşe yıldıza ay'a vede gökyüzüne hasret bırakacaksınız yavaş yavaş gebermeli böyle caniler o masum bebeğin canı nasıl yandıysa ve ağladıysa savunmasız yavrucak bu pislik adamında canı yanmalı bin beter olmadı yaptığıma pişmanım dese bile böyle birşeyi yapmadan önce düşünecekti o bir bebek çocuk ulan çocuk insan masum bir çocuğa bunu nasıl yapar
Tayyip Erdoğan bas bas bağırıyor idam gelirse önüme onaylarim diye neden gelmiyor. Allah belanızı versin bu çocukların ahi tutsun kim getirmiyorsa .
Mynet sen tarafli sın kimse yorum yapmadan ben yspmiştim niye koymuyorsun yazımı hem o yazimda sitem var sende yandaş sın rengini belli ettin seni cepten silcen en yakinda
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