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Adana'da apartman aidatını ödemeyenlere yöneticiden görülmemiş 'yaptırım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Adana'da bir apartman yöneticisi, aidatlarını ödemeyen sakinlerin faydalanmaması amacıyla asansöre şifreli sistem yaptırdı.

Adana'da apartman aidatını ödemeyenlere yöneticiden görülmemiş 'yaptırım'

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'ndaki 8 katlı bir apartmanın yöneticisi, aylık 50 lira olan aidatı ödemeyen bina sakinleri için ilginç bir "yaptırım" kararı aldı.

Yönetici, aidatı ödemeyenlerin asansörü kullanmasını engellemek için asansör kabininin içine şifreyle çalışan bir sistem kurdurdu ve şifreyi de aidatını ödemeyen apartman sakinleriyle paylaşmadı.

Apartmanın girişindeki panoya yönetici tarafından asılan uyarı yazısında da "Apartmanımızın genel giderleri aidatla ödendiği için, aidat ödemeyen sakinlerin asansörü kullanması sınırlandırılmış, asansör şifreyle kullanıma açılmıştır. Şifreyi bilmeyenler lütfen asansörü meşgul etmesinler." ifadeleri yer aldı.

"YASAL İŞLEMLERE BAŞLAYACAĞIZ"

Apartmanın 8'inci katında oturan Serap Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır bu binada ikamet ettiklerini söyledi.

İlk geldikleri günden bu yana yöneticiyle sıkıntı yaşadıklarını ileri süren Uçar, elektrik, istinat duvarı, gelir-gider tablosu ve temizlikle gibi konularda sorun yaşadıklarını anlattı.

Uçar, geçmişte aidatları ödediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gelir-gider tablosu belgesini göstermedikleri ve diğer sıkıntılardan dolayı biz aidatları ödememeye başladık. Daha sonra aidat ödemediğimiz için bu durumla karşı karşıya kaldık. Asansöre şifrelendirme yapıldı. Biz son katta oturduğumuz için mağdur olduk. Çalışan insanlar olduğumuz için her sabah, her akşam iniş-çıkışlarımız mevcut. Bu, asansör yönetmeliğine de aykırı bir durum. Yöneticinin asansörü 7 gün 24 saat çalışır vaziyette bulundurması gerekiyor. Herhangi bir kısıtlayıcı önlem de alamaz bu konuda. Kendisi şifre yaptırdı. Şifreyi talep ettik ama vermeyeceğini söyledi. Bu asansörü denetleyen firmanın sahibiyle de görüştük. Kendisi bize, 'Size şifrenin veya kartın verilmemesi mümkün değil, biz bunu bütün katlara tanımladık. Yöneticinin size bunu vermesi gerekiyor.' dedi. Panoya astığı yazıda da gördünüz. Burada mağdur olan biziz. 'Meşgul etmeyin' yazmış, zaten kullanamıyoruz ve meşgul etmiyoruz."

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Konuyla ilgili yasal işlemlere de başladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Neticesini bekliyoruz. Asansörün eskiye nazaran kullanımı azaldı. Bazı şeylerin disiplin çerçevesinde düzene girmesi için bunları istiyoruz. Bütün derdimiz bu. Bize bunun suç olduğunu söylediler. Biz avukatla ve asansör firmasıyla görüştük, şifrenin kaldırılmasını talep ettik. Amacımız şifreyi veya kartı almak değil, asansörün yönetmeliğe uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak. Avukatımızla görüştük, önümüzdeki hafta ihtarla birlikte yasal işlemlere başlayacağız."

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"AİDATLARI ÖDEMEYİNCE BEN DE BÖYLE BİR UYGULAMA GETİRDİM"

AA muhabirinin telefonla görüştüğü apartman yöneticisi Tuğçe Demir de Serap Uçar'ın aidat ödememesinden dolayı böyle bir uygulama getirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Apartman sakini ile sürekli sorun yaşadıklarını savunan Demir, "Onlar aidatları ödemeyince ben de böyle bir uygulama getirdim. Şifreyi de herkese verdim, sadece onlarda yok çünkü aidatı sadece onlar ödemiyor. Aidatını ödemeyen asansörden faydalanamıyor, apartmanımızda bu uygulamaya geçmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Demir, bina girişindeki panoya da uyarı yazısı astığını belirtti.

AA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yöneticiye helal olsun, 8.katta oturanda kıvırıyor belli. yaygınlaşması gereken bir sistem...
Adam haklı. Cik Cik örtüp durmayacaksın herkes aidatını nasıl veriyorsa sende vereceksin. Beğenmiyorsan yönetime geçersin. O zaman da kimse yanaşma.
Apartmanda oturmasını biliyorsan aidatıda ödeyrceksin baksan 2-3bin tllik telefonu vardır
güzel bence ödeyen ödemeyen belli olsun kendini haklamayk yerine bence aidatını ödemeli
yönetiçi haklıdır kesin.
bir sitenin gelir gider tablosu bir muhasebeci yapar o da aylık olarak tabloyu asar . Asmadıysa şimdiye kadar gidip şikayet edecektin , başına gelince mi ağlıyorsunuz hep ! Aidatı birkaç ay üst üste ödemeyeni de site toplantılarında bir karar alırsın ve attırırsın bu kadar basit yahu . Kimse asansöre de kafasına göre şifre sistemi taktıramaz , düşünce güzel ama yapamazsın !
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