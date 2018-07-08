Adana'da apartman aidatını ödemeyenlere yöneticiden görülmemiş 'yaptırım'

Uçar, geçmişte aidatları ödediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gelir-gider tablosu belgesini göstermedikleri ve diğer sıkıntılardan dolayı biz aidatları ödememeye başladık. Daha sonra aidat ödemediğimiz için bu durumla karşı karşıya kaldık. Asansöre şifrelendirme yapıldı. Biz son katta oturduğumuz için mağdur olduk. Çalışan insanlar olduğumuz için her sabah, her akşam iniş-çıkışlarımız mevcut. Bu, asansör yönetmeliğine de aykırı bir durum. Yöneticinin asansörü 7 gün 24 saat çalışır vaziyette bulundurması gerekiyor. Herhangi bir kısıtlayıcı önlem de alamaz bu konuda. Kendisi şifre yaptırdı. Şifreyi talep ettik ama vermeyeceğini söyledi. Bu asansörü denetleyen firmanın sahibiyle de görüştük. Kendisi bize, 'Size şifrenin veya kartın verilmemesi mümkün değil, biz bunu bütün katlara tanımladık. Yöneticinin size bunu vermesi gerekiyor.' dedi. Panoya astığı yazıda da gördünüz. Burada mağdur olan biziz. 'Meşgul etmeyin' yazmış, zaten kullanamıyoruz ve meşgul etmiyoruz."

Konuyla ilgili yasal işlemlere de başladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti: