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Adana'da Atatürk heykeline saldırıya ilişkin valilikten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:52 | Son Güncelleme

Adana'da Atatürk heykeline saldırıyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi olayı gerçekleştiren şüphelinin, Suriye uyruklu olmadığı tespit edilmiştir' denildi.

Adana'da Atatürk heykeline saldırıya ilişkin valilikten açıklama

Adana'da Valiliği'nden, Çukurova Belediyesi önündeki Atatürk heykeline saldıran kişinin, Suriyeli olmadığını bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada 12 Temmuz'da Atatürk heykeline saldıran şüphelinin Suriyeli olduğu ve gözaltına alınmadığı şeklindeki iddiaların yer aldığı belirtildi.

'GÖZALTINA ALINDI'

İddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk heykeline saldırı olduğu bilgisi üzerine, olaya ilk müdahaleyi yapan belediye görevlilerinin hemen akabinde Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı görevli personel, şahsı zor kullanmak suretiyle etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştır. Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi olayı gerçekleştiren şüphelinin Suriye uyruklu olmadığı tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şüphelinin Mardin-Artuklu nüfusuna kayıtlı R. K. (37) olduğu belirlenmiştir. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir."

AA

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