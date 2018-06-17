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Adana'da başı kesilmiş kedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

Adana'da ormanlık alanda başı kesilerek öldürülen kedi yavrusu bulundu.

Adana'da başı kesilmiş kedi bulundu

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı içindeki ormanlık alanda bir poşette başı kesilmiş siyah kediyi fark eden vatandaşlar görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Siyah yavru kedinin öldürüldükten sonra poşete konularak ormanlık alana atılmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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adana kedi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
müslüman dindar nesil bayramda kedi köpek kesiyor. ne güzel. şunu yapan kişiler inançsız olsa linç edilmedik yakılmadık fikir-sanat klübü kalmamıştı ülkede. bunu yapanları illa birileri tanıyor illa birilerinin çocuğu kardeşi bunu yapan kişiler ama birşey ortaya çıkmıyorsa belliki korunuyorlar yada ortaya çıkıyorelar 300-500 lira cezayla yırtıyorlar.
3 gundur dunya lideri ulkem ile gurur duyuyorum masallah insallah
yaziklar olsun
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