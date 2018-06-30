Adana'da DEAŞ’a şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipler, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin de desteği ile daha öncede belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Özel Harekat timleri koçbaşlarıyla söz konusu evlerinin kapılarını kırarak içeri girdi. Şahısların evleri didik didik arandı.
14 KİŞ GÖZALTINDA
Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İHA
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