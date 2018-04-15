HABER

Adana'da FETÖ operasyonu! 90 bin dolar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Adana merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 6’sı kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ operasyonu! 90 bin dolar ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik Adana, Samsun, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta 26 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite çalışanı, sağlıkçı ile bazı öğrencilerin de bulunduğu 6’sı kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde gözaltına alınan meslekten ihraç edilen öğretmen H.Ö’nün evinde yapılan aramada elbise dolabının arkasına saklanmış 90 bin dolar ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AW363313_02

AA

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltındaKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltında
AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi?
Oyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktıOyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ FETÖ operasyonu

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye-ABD arasında krize neden olan papazın yargılanmasına yarın başlanıyor

Türkiye-ABD arasında krize neden olan papazın yargılanmasına yarın başlanıyor

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: 3 devirli ikramiyeye 3 talihli

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Ankara'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...

Ankara'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

İstanbul'da korku dolu anlar! Sokağa döküldüler

İstanbul'da korku dolu anlar! Sokağa döküldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.