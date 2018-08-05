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Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:42 | Son Güncelleme

Adana'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karaisalı Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hayri Kökalp yönetimindeki 01 AAN 09 plakalı otomobil, Karaisalı girişinde karşı yönden gelen Sezai Zopçuk'un kullandığı 01 DNA 49 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, iki parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü Kökalp ve minibüsteki 15 kişi yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karaisalı Devlet Hastanesine tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Kökalp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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