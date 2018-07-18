Adana ve Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde en büyüğü 2.1 olmak üzere 3 defa sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde 5 kilometre derinlikte büyüklüğü 1.6, 1.9 ve 2.1 olan 3 sarsıntı meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15.37'de merkez üssü Tufanbayli ilçesine bağlı Ayvat Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremde can ve mal kaybı olmadı. Aynı yerde saat 16.09'da da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İHA
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