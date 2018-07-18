HABER

Adana ve Kayseri'de korkutan deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:17 | Son Güncelleme

Peş peşe iki deprem meydana geldi. Önce Kayseri en büyüğü 2.1 olmak üzere 3 defa sallandı. Ardından Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana ve Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde en büyüğü 2.1 olmak üzere 3 defa sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde 5 kilometre derinlikte büyüklüğü 1.6, 1.9 ve 2.1 olan 3 sarsıntı meydana geldi.

ADANA'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15.37'de merkez üssü Tufanbayli ilçesine bağlı Ayvat Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Depremde can ve mal kaybı olmadı. Aynı yerde saat 16.09'da da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
200 km yürüyüp, şehit çocuklarının mektuplarını Halisdemir'in ailesine götürdü200 km yürüyüp, şehit çocuklarının mektuplarını Halisdemir'in ailesine götürdü
Cem Küçük ile Nevzat Çiçek arasında gündem yaratacak kavga! Habertürk sözlerine sosyal medyadan dikkat çeken yanıtCem Küçük ile Nevzat Çiçek arasında gündem yaratacak kavga! Habertürk sözlerine sosyal medyadan dikkat çeken yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem adana Son Depremler

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!

Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleri ile ilgili skandal açıklama: Denemedik

Adil Seçim Platformu'ndan 24 Haziran seçimleri ile ilgili skandal açıklama: Denemedik

Cem Küçük ile Nevzat Çiçek arasında gündem yaratacak kavga! Habertürk sözlerine sosyal medyadan dikkat çeken yanıt

Cem Küçük ile Nevzat Çiçek arasında gündem yaratacak kavga! Habertürk sözlerine sosyal medyadan dikkat çeken yanıt

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesaj

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.