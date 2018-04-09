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Adana'da öğrenci servisi devrildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 08:15 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Son dakika habere göre, kaza sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durmuşlu Mahallesi'nden Kozan'a gelen Ağlıboğaz Şehit Murat Özkozanlı İlk ve Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Durmuş Çetin yönetimindeki 01 RB 645 servis aracı, havanın yağışlı yolun kaygan olması nedeniyle Sırelif mevkisinde devrildi. Kazada 16 öğrenci yaralandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA

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