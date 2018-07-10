Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Olay, Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasın cinsel organını çıkartıp teşhirde bulundu.
Çevredeki vatandaşlar ise durumu fark etti. Bunun üzerine adamı yakalayıp, dövmeye başladılar. Vatandaşlar, şahsı dövdükten sonra polise teslim etti. Polis şahsı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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