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Adana'da terör örgütüne şafak baskını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 07:02 | Son Güncelleme

Adana, İstanbul, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Isparta'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik helikopter destekli operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

Adana'da terör örgütüne şafak baskını!

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskın düzenlenen yerlere önce zırhlı birlikle gidip çevrede güvenlik önlemi alırken ardından özel hareket timleri evlere girdi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonda, PKK/KCK adına eylem, faaliyet yürüttüğü, örgütün çağrıları üzerine düzenlenen yasadışı gösteriler yaptıkları, terörist cenazelerine katıldıkları ve kırsala eleman temin ettiği öne sürülen 5’i kadın 1’i çocuk 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BİR DARBE DE DEAŞ'A!

Alınan bilgiye göre, Adana emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgüt adına faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerine eleman desteği sağladığı ileri sürülen 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana PKK KCK operasyon

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