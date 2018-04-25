Adana Express Coffee Festivali’ne hazırlanıyor

Adana 12-13 Mayıs’ta Express Coffee Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Kahve temalı etkinlik Adana’da ilk kez yapılacak. Festivalde kahve kolonyasından kahveli sabuna kadar kahve denilince akla gelecek tüm ürünler yer alacak.

2 gün boyunca Şinasi Efendi ve Mithat Saraçoğlu Caddesi’nde gerçekleşecek etkinlikler kapsamında en güzel köpüklü Türk kahvesi yarışması, kahveci güzeli yarışması, satranç, tavla turnuvaları olacak ve kazananlara ödüller verilecek.

Sedna Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği Adana turunun yapılacağı Varda Köprüsü’nün ziyaret edileceği festival gelenekselleşerek devam edecek.

Sedna Kültür Başkanı Cem Volkan Hastürk, festival hakkında yaptığı açıklamada, “Tarihi büyük maneviyatlara sahip Hicaz-Yemen Demiryolu’nun en önemli geçiş noktası yani İstanbul’u gibi olan Varda Köprüsü’nün Adana’da bulunmasından dolayı yaptığımız kahve festivali, bir asırdır dünya kahvelerinin yüzde 70’inin üzerinden geçerek İstanbul’a ve oradan Avrupa’ya dağıldığı Hicaz-Yemen Demiryolu’nu tanıtıma açmaktır” dedi.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi için ‘www.excofest.com’ adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.



