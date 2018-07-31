Adana Film Festivali ile Rode Tulp Film Festivali işbirliği

Uluslararası Adana Film Festivali ile Hollanda'da düzenlenen Rode Tulp Film Festivali arasında işbirliği yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22-30 Eylül tarihlerinde 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali ile Rode Tulp Film Festivali arasında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Rode Tulp Film Festivali Direktörü Mehmet Emin Alkanlar arasında işbirliğine ilişkin protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, protokolün Adana Film Festivali'nin Avrupa sinemasıyla bağını güçlendirdiğini ve uluslararası özelliğini pekiştirdiğini belirtti.

Sözlü, festivalin daha etkili hale gelmesi ve Adana'nın kültür-sanat kenti olma özelliğinin sağlamlaştırılması yolunda çaba harcamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş da Hollanda'ya uzanan sinema köprüsünün, festivalin gücünü artıracağını kaydetti.

- Protokol

Protokole göre Rode Tulp Film Festivali sırasında Uluslararası Adana Film Festivali'nden bir ekip Hollanda'da bulunacak, Adana Film Festivali'nin bir standı oluşturulacak ve tanıtımı yapılacak.

Her yıl Adana Film Festivali'nde derece alan uzun ve kısa metraj filmlerin, Rotterdam ve Amsterdam sinemalarında gösterime girmesi konusunda girişimlerde bulunulacak.

Hollanda'da yapılan filmler için Adana Film Festivali'ne katılımın özendirilmesi sağlanacak.

