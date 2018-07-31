HABER

Adana Film Festivali ile Rode Tulp Film Festivali işbirliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 13:28 | Son Güncelleme

Uluslararası Adana Film Festivali ile Hollanda'da düzenlenen Rode Tulp Film Festivali arasında işbirliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı

Uluslararası Adana Film Festivali ile Hollanda'da düzenlenen Rode Tulp Film Festivali arasında işbirliği yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22-30 Eylül tarihlerinde 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali ile Rode Tulp Film Festivali arasında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Rode Tulp Film Festivali Direktörü Mehmet Emin Alkanlar arasında işbirliğine ilişkin protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, protokolün Adana Film Festivali'nin Avrupa sinemasıyla bağını güçlendirdiğini ve uluslararası özelliğini pekiştirdiğini belirtti.

Sözlü, festivalin daha etkili hale gelmesi ve Adana'nın kültür-sanat kenti olma özelliğinin sağlamlaştırılması yolunda çaba harcamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş da Hollanda'ya uzanan sinema köprüsünün, festivalin gücünü artıracağını kaydetti.

- Protokol

Protokole göre Rode Tulp Film Festivali sırasında Uluslararası Adana Film Festivali'nden bir ekip Hollanda'da bulunacak, Adana Film Festivali'nin bir standı oluşturulacak ve tanıtımı yapılacak.

Her yıl Adana Film Festivali'nde derece alan uzun ve kısa metraj filmlerin, Rotterdam ve Amsterdam sinemalarında gösterime girmesi konusunda girişimlerde bulunulacak.

Hollanda'da yapılan filmler için Adana Film Festivali'ne katılımın özendirilmesi sağlanacak.

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
Kleopatra Koyu yargıya taşındıKleopatra Koyu yargıya taşındı
Sabiha Gökçen'in yolcu kapasitesi 41 milyona ulaşacakSabiha Gökçen'in yolcu kapasitesi 41 milyona ulaşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana iş birliği Protokol Rode Tulp Fim Festivali Uluslararası Adana Film Festivali

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahkemede 'İçkime ilaç atıldı' dedi, sonrası korkunç!

Mahkemede 'İçkime ilaç atıldı' dedi, sonrası korkunç!

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

CHP'li delegelerden Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı

CHP'li delegelerden Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.