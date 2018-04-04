"Adana Gitar Festivali" yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - "Adana Gitar Festivali", 5-9 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak.
Konuya ilişkin açıklamaya göre, festival, Anka Kuşu Yapım ve Organizasyon'un düzenlediği, "6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" kapsamında gerçekleştirilecek.
Ayrıca festivalde toplu gitar çalma dünya rekoru denemesi yapılacak. Rekor denemesinde, Adana'nın yanı sıra Mersin, Hatay ve diğer illerden katılan 7 binden fazla kişi, "Akdeniz Akşamları" adlı şarkıyı gitarla seslendirecek.
Festival kapsamında 6 Nisan'da Kaan Tangöze'nin yanı sıra, "Yüzyüzeyken Konuşuruz" ve "Bulutsuzluk Özlemi", 7 Nisan'da, "Adamlar", "Kalben" ve "Redd" grubu sahne alacak. 8 Nisan'da ise Serhan Kelleözü, Feridun Düzağaç ve Haluk Levent dinleyicilerle buluşacak.
Festival bünyesinde ayrıca Küçük Sahne'de, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen genç müzik grupları sahne alacak ve konserler ücretsiz izlenebilecek.
Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!
Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir
Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum