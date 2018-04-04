"Adana Gitar Festivali" yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - "Adana Gitar Festivali", 5-9 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, festival, Anka Kuşu Yapım ve Organizasyon'un düzenlediği, "6. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" kapsamında gerçekleştirilecek.

Ayrıca festivalde toplu gitar çalma dünya rekoru denemesi yapılacak. Rekor denemesinde, Adana'nın yanı sıra Mersin, Hatay ve diğer illerden katılan 7 binden fazla kişi, "Akdeniz Akşamları" adlı şarkıyı gitarla seslendirecek.

Festival kapsamında 6 Nisan'da Kaan Tangöze'nin yanı sıra, "Yüzyüzeyken Konuşuruz" ve "Bulutsuzluk Özlemi", 7 Nisan'da, "Adamlar", "Kalben" ve "Redd" grubu sahne alacak. 8 Nisan'da ise Serhan Kelleözü, Feridun Düzağaç ve Haluk Levent dinleyicilerle buluşacak.

Festival bünyesinde ayrıca Küçük Sahne'de, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen genç müzik grupları sahne alacak ve konserler ücretsiz izlenebilecek.