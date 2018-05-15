Adana iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Adana, sıcak bir Ramazan ayı için hazırlıklar tamamlandı. Alışverişler yapıldı ve ilk oruç günü bekleniyor. Adana'da evlerde ilk sahur ve imsak vakti için saatler kuruluyor. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Adana'da ilk iftar vakti saat kaçta; sahur ve imsak için insanların saat kaçta kalkması gerekiyor? İşte 2018 Ramazan imsakiyesine göre Adana için iftar vakti, imsak ve sahur saati...

2018 ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:47 05:23 12:41 16:29 19:47 21:16 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:46 05:22 12:41 16:29 19:48 21:18 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:45 05:22 12:41 16:29 19:49 21:19 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:44 05:21 12:41 16:29 19:49 21:20 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:42 05:20 12:41 16:30 19:50 21:21 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:41 05:20 12:41 16:30 19:51 21:22 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:40 05:19 12:41 16:30 19:52 21:23 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:39 05:18 12:41 16:30 19:53 21:25 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:38 05:18 12:42 16:30 19:53 21:26 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:37 05:17 12:42 16:31 19:54 21:27 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:36 05:16 12:42 16:31 19:55 21:28 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:36 05:16 12:42 16:31 19:56 21:29 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:35 05:15 12:42 16:31 19:56 21:30 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:34 05:15 12:42 16:31 19:57 21:31 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:33 05:15 12:42 16:32 19:58 21:32 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:32 05:14 12:42 16:32 19:58 21:33 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:32 05:14 12:42 16:32 19:59 21:34 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:31 05:13 12:43 16:32 20:00 21:35 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:30 05:13 12:43 16:32 20:00 21:36 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:30 05:13 12:43 16:33 20:01 21:37 21 05 Haziran 2018 Salı 03:29 05:13 12:43 16:33 20:02 21:38 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:29 05:12 12:43 16:33 20:02 21:38 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:28 05:12 12:43 16:33 20:03 21:39 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:28 05:12 12:44 16:34 20:03 21:40 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:28 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:27 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:42 28 12 Haziran 2018 Salı 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:43 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:27 05:12 12:45 16:35 20:06 21:43 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:26 05:12 12:45 16:35 20:06 21:44

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.