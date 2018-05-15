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Adana iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin diğer illeri gibi Adana'da da Ramazan ayının heyecanı yaşanıyor. Hanelerde ilk iftar için hazırlıklar yapıldı ve saatler ilk sahur / imsak vakti için kuruldu. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Adana'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar? İşte 2018 Ramazan imsakiyesine göre Adana için iftar vakti, imsak ve sahur saati...

Adana iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Adana, sıcak bir Ramazan ayı için hazırlıklar tamamlandı. Alışverişler yapıldı ve ilk oruç günü bekleniyor. Adana'da evlerde ilk sahur ve imsak vakti için saatler kuruluyor. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Adana'da ilk iftar vakti saat kaçta; sahur ve imsak için insanların saat kaçta kalkması gerekiyor? İşte 2018 Ramazan imsakiyesine göre Adana için iftar vakti, imsak ve sahur saati...

2018 ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:47 05:23 12:41 16:29 19:47 21:16
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:46 05:22 12:41 16:29 19:48 21:18
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:45 05:22 12:41 16:29 19:49 21:19
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:44 05:21 12:41 16:29 19:49 21:20
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:42 05:20 12:41 16:30 19:50 21:21
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:41 05:20 12:41 16:30 19:51 21:22
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:40 05:19 12:41 16:30 19:52 21:23
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:39 05:18 12:41 16:30 19:53 21:25
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:38 05:18 12:42 16:30 19:53 21:26
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:37 05:17 12:42 16:31 19:54 21:27
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:36 05:16 12:42 16:31 19:55 21:28
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:36 05:16 12:42 16:31 19:56 21:29
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:35 05:15 12:42 16:31 19:56 21:30
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:34 05:15 12:42 16:31 19:57 21:31
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:33 05:15 12:42 16:32 19:58 21:32
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:32 05:14 12:42 16:32 19:58 21:33
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:32 05:14 12:42 16:32 19:59 21:34
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:31 05:13 12:43 16:32 20:00 21:35
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:30 05:13 12:43 16:32 20:00 21:36
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:30 05:13 12:43 16:33 20:01 21:37
21 05 Haziran 2018 Salı 03:29 05:13 12:43 16:33 20:02 21:38
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:29 05:12 12:43 16:33 20:02 21:38
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:28 05:12 12:43 16:33 20:03 21:39
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:28 05:12 12:44 16:34 20:03 21:40
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:28 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:27 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:42
28 12 Haziran 2018 Salı 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:43
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:27 05:12 12:45 16:35 20:06 21:43
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:26 05:12 12:45 16:35 20:06 21:44

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.

ADANA'NIN CAMİLERİ

Teravih namazını cemaatle kılmak için Adana'nın çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.

RAMAZAN MESAJLARI

  • Mübarek Ramazan ayının başlamasının coşkusu ile pek çok kişi sevdiklerine, akrabalarına ve yakınlarına Ramazan mesajları gönderiyor. Biz de sizler için Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından ve mesajlaşma araçlarından paylaşabileceğiniz Ramazan mesajları derledik.
  • Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.
  • Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…
  • 11 Ayın Sulatını Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun.
  • Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasib etsin. Hayırlı Ramazanlar.
  • Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.
  • Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık, sofralarınızda iftar bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.
  • Başı rahmet ortası merhamet sonu ise cehennemden azad olan mibarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.
  • Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...Hayırlı Ramazanlar.
  • İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…
  • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…
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