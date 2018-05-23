Adana iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Adana ilinde oruç tutanlar iftara ne kadar kaldı merak ediyorlar? Bu uzun ve sıcak günlerde günden güne de iftar saatinin değiştiği düşünülürse iftar vakti kaçta sorusunun cevabının sık sık aranması doğal bir durum. Peki Adana ilinde iftara ne kaldı, oruç kaçta açılacak yani ezan kaçta okunacak? İFTARA NE KADAR KALDI? Adana ile birlikte Türkiye'nin tüm illeri için iftar vaktini aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz 2018 Ramazan imsakiyesinden öğrenebilirsiniz. Açılan sayfada sağ taraftan Adana ilini seçip Ramazan ayının tüm günleri için iftar saat kaçta görebilirsiniz. İFTAR DUASI Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı. Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir. Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler: "Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."

Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla." Başka bir iftar duası daha... AIIah’ım sen razı oI diye oruç tuttum.Şimdi de orucumu açıyorum, nimetIere kavuşuyorum. Senin rızan için oruç tutmuş ama yiyecek ekmeği oImayanIar için senden yardım istiyorum AIIah’ım. Annemi, babamı ve bütün müsIüman kardeşIerimi sadece oruçIuIarın gireceği kapıdan cennetine kabuI et AIIah’ım. Oradaki güzeI nimetIere, onIarIa beraber kavuşmayı nasip et AIIah’ım. Ramazan aylarında klasik hale gelmiş, bir zamanlar TRT 1'de iftar vakti okunan dua... Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.

ORUÇ NASIL AÇILIR? Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz. Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir. ORUCA NE ZAMAN, NASIL NİYET EDİLİR? Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).