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Adana inşaat fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:38 | Son Güncelleme

SANKO Holding’in iş makinaları sektöründe faaliyet gösteren şirketi MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., MST markası ile Gaziantep’teki tesislerinde ürettiği iş makinalarını, Adana 12’inci Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı’nda tanıttı.Fuarı ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MST standında22 ve 30 tonluk ekskavatör, teleskopik yükleyici, mini ekskavatör ve kazıcı yükleyicileri inceledi, MST Bölge Müdürü Polat Akın Güler ve Bölge Satış Müdürü Erkan Başman’dan, detaylı bilgi aldı.Güler, MST markası ile ürettikleri ve kullanıcıları tarafından tercih edilen kazıcı yükleyicilerin yanı sıra, 22 ve 30 tonluk ekskavatörler ile powershift şanzımanlı teleskopik yükleyiciyi bölge kullanıcılarının beğenisine sunduklarını söyledi.Güler, “Gururla söylüyoruz, ürün gamımız, Türk iş makinaları sektörünün nazar boncuğudur” dedi.MST HAKKINDASANKO’nun iş makinaları sektöründeki şirketi MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimini Gaziantep’teki 42 bin metrekarelik kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerinde gerçekleştiriyor.

Adana inşaat fuarı

SANKO Holding’in iş makinaları sektöründe faaliyet gösteren şirketi MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., MST markası ile Gaziantep’teki tesislerinde ürettiği iş makinalarını, Adana 12’inci Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı’nda tanıttı.
Fuarı ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MST standında
22 ve 30 tonluk ekskavatör, teleskopik yükleyici, mini ekskavatör ve kazıcı yükleyicileri inceledi, MST Bölge Müdürü Polat Akın Güler ve Bölge Satış Müdürü Erkan Başman’dan, detaylı bilgi aldı.
Güler, MST markası ile ürettikleri ve kullanıcıları tarafından tercih edilen kazıcı yükleyicilerin yanı sıra, 22 ve 30 tonluk ekskavatörler ile powershift şanzımanlı teleskopik yükleyiciyi bölge kullanıcılarının beğenisine sunduklarını söyledi.
Güler, “Gururla söylüyoruz, ürün gamımız, Türk iş makinaları sektörünün nazar boncuğudur” dedi.
MST HAKKINDA
SANKO’nun iş makinaları sektöründeki şirketi MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimini Gaziantep’teki 42 bin metrekarelik kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerinde gerçekleştiriyor. Sanko çatısı altında MST markalı olarak üretilen ekskavatör, kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve mini ekskavatör, ülke sanayine önemli değer katmaktadır.
MST, Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artırmakta ve yeni teknoloji çalışmalarında bulunmaktadır. MST, Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge Merkezinde Türk Mühendis ve teknisyenleri yürütmektedir.
SANKO HOLDİNG
SANKO Holding’in temeli 1904 yılında 7 dokuma tezgahı ile atıldı. Dördüncü ve beşinci kuşağın işbaşında olduğu SANKO’da yaklaşık 14 bin kişi istihdam ediliyor. Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makinaları, bilişim, finans, sağlık, eğitim, AVM ve gayrimenkul olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteriliyor.

Adana inşaat fuarı

Adana inşaat fuarı

Adana inşaat fuarı

Adana inşaat fuarı

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